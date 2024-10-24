Движение ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 25 по 28 октября

Движение транспорта ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. С 20:00 25 октября до 06:00 28 октября проехать будет нельзя по участку перед выездом на кольцо пересечения улиц Коминтерна и Бурнаковской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Решение о перекрытии связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.
Напомним, что движение трамваев у торгово-развлекательного центра «Небо» в Нижнем Новгороде планируют запустить до конца года. Такое решение связано с тем, что реконструкция трамвайных путей идет с опережающими темпами.
Также трамвайный маршрут № 27 временно сократится из-за ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде. Однако полностью закрывать движение транспорта по улице Бекетова не будут.