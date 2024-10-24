Движение ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 25 по 28 октября

Движение транспорта ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. С 20:00 25 октября до 06:00 28 октября проехать будет нельзя по участку перед выездом на кольцо пересечения улиц Коминтерна и Бурнаковской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.