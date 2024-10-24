Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде с 25 по 28 октября

Проезд запретят по участку перед выездом на кольцо пересечения улиц Коминтерна и Бурнаковской.

Источник: ЦОДД

Движение транспорта ограничат на улице Бурнаковской в Нижнем Новгороде. С 20:00 25 октября до 06:00 28 октября проехать будет нельзя по участку перед выездом на кольцо пересечения улиц Коминтерна и Бурнаковской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Решение о перекрытии связано с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что движение трамваев у торгово-развлекательного центра «Небо» в Нижнем Новгороде планируют запустить до конца года. Такое решение связано с тем, что реконструкция трамвайных путей идет с опережающими темпами.

Также трамвайный маршрут № 27 временно сократится из-за ремонта трамвайных путей в Нижнем Новгороде. Однако полностью закрывать движение транспорта по улице Бекетова не будут.