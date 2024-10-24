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Циклон с центром в Коми сохранил в Петербурге ветер и кратковременные дожди

Далекий циклон с центром над Республикой Коми еще оказывает влияние на погоду в Петербурге. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 72% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Коммерсантъ

По словам синоптика, в городе по-прежнему будет много облаков, не избежать и кратковременных дождей с порывистым ветром до 15 м/с. Тем не менее, температурные показатели останутся на 4−5 градусов выше климатической нормы. Воздух прогреется до 10−12 градусов, атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что во вторник, 22 октября, из-за прогнозируемого ветра в Петербурге объявляли «желтый» уровень опасности. Учитывая, что похожие погодные условия сохраняются, водителям и пешеходом рекомендуется соблюдать особую осторожность.