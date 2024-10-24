Циклон с центром в Коми сохранил в Петербурге ветер и кратковременные дожди

По словам синоптика, в городе по-прежнему будет много облаков, не избежать и кратковременных дождей с порывистым ветром до 15 м/с. Тем не менее, температурные показатели останутся на 4−5 градусов выше климатической нормы. Воздух прогреется до 10−12 градусов, атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.