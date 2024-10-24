71 ресурсоснабжающую организацию Ростовской области проверили при запуске тепла

В Ростовской области в преддверии отопительного сезона проверили 71 ресурсоснабжающую организацию. Паспорта готовности к зиме в муниципалитетах должны получить к 15 ноября. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
По словам чиновника, в 2024 году на подготовку к отопительному периоду было выделено больше 8 млрд рублей. Такая финансовая поддержка «гарантирует качественное и своевременное обеспечение теплом всех домов и объектов».
— К 21 октября все районы Дона вышли на штатный режим отопления, — подчеркнул Игорь Сорокин.
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением, жители Ростовской области могут обратиться в круглосуточные диспетчерские службы муниципалитетов.