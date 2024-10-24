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Синоптики раскрыли дату, когда Урал накроет снегом

Снежный покров установится в Свердловской области в первых числах ноября.

Сейчас в Ричмонде: +14° 0 м/с 88% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Минусовые температуры установятся в Свердловской области с начала ноября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила ведущий синоптик региона Галина Шепоренко. По ее словам, октябрь 2024 года можно считать уникальным из-за малого количества осадков.

— Холодов стоит ждать уже с первых чисел ноября, в первые пять дней установится снежный покров. Температура воздуха ночью опустится до −2..-5 градусов. Днем будет около 0. И можно будет сказать, что наступила зима, — отметила Галина Шепоренко.

Ожидается, что 26—28 октября температура понизится до ночью −1..+2 ночью, днем +1..+6. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега в малом количестве.

— Тепло в регионе сохранится, осадки в большинстве районов преимущественно небольшие. Умеренные (до 4−7 мм) дожди пройдут на юге области, — отмечает синоптик Алексей Пулин.

Напомним, что начало октября выдалось аномально теплым. А синоптики зафиксировали самое теплое 8 октября, когда средняя температура была в районе +13,8 градуса, за последние 144 года.