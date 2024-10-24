Синоптики раскрыли дату, когда Урал накроет снегом

— Холодов стоит ждать уже с первых чисел ноября, в первые пять дней установится снежный покров. Температура воздуха ночью опустится до −2..-5 градусов. Днем будет около 0. И можно будет сказать, что наступила зима, — отметила Галина Шепоренко.