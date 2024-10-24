Электричество частично отключилось в Октябрьском и Куйбышевском районах Иркутска

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Октябрьском и Куйбышевсокм районах Иркутска в 14.20 сегодня, 24 октября. Под отключение попала часть домов на улицах: Аэрофлотская, 3-я Летчиков, Авиаторов, Депутатская, Дорожная, Егорова, Жигулевская, Загоскина, Канская, Красноказачья, Красноярская, Красных Мадьяр, Култукская, Лесопильный, Лызина, Можайского, Молдавская, Саянский, Рябиновая, Саянский, Советская, Трилиссера, Угольный, Ширямова, Ядринцева, а также часть домов в ДНТ им. 4-й Пятилетки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.