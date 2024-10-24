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В Тольятти скончался народный артист России Евгений Князев

Вчера, 23 октября, на 83-м году жизни скончался один из основателей тольяттинского театра «Колесо», народный артист России Евгений Князев.

Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города, отметили в городской администрации Тольятти.

Приехавший в Тольятти в 1988 году Евгений Князев посвятил 36 лет жизни городу и театру «Колесо», где создал более 40 ролей. Он был уникальной личностью, профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком. Он преподавал актёрское мастерство и сценическое движение в Ярославском театральном училище и в Волжском университете имени В. Татищева.

«Яркие образы, десятки запоминающихся персонажей, наставничество и педагогическая деятельность — его неоценимый вклад в культуру нашего города. Администрация Тольятти выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Евгения Ивановича и всем поклонникам его творчества», — говорится в некрологе.