В Тольятти скончался народный артист России Евгений Князев

Приехавший в Тольятти в 1988 году Евгений Князев посвятил 36 лет жизни городу и театру «Колесо», где создал более 40 ролей. Он был уникальной личностью, профессионалом своего дела, великолепным артистом, педагогом и человеком. Он преподавал актёрское мастерство и сценическое движение в Ярославском театральном училище и в Волжском университете имени В. Татищева.