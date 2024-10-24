В Омской области соберут рекордный урожай

После трудной посевной, отложенной из-за холодов и повышенной почвенной влаги, земледельцы на высокие показатели не рассчитывали. Аномальный паводок и проливные дожди, обрушившиеся на Омскую область нынешним летом, заставили власти ввести режим ЧС. Однако погода изменилась в лучшую сторону, что позволило активизировать уборочную кампанию.
Как сообщили в региональном минсельхозе, на 21 октября средняя урожайность превышала прошлогодние показатели более чем в два раза — 19,5 центнера с гектара. А сам урожай зерна — 3,8 миллиона тонн — оказался на треть больше, чем год назад. При этом жатва завершена только в половине районов области. Обмолочено 97 процентов зернового клина. Оставшиеся работы могут довести итоговую цифру до четырех миллионов тонн.
Многолетняя засуха прошлых лет заставила земледельцев внести изменения в структуру посевных площадей, увеличив посевы масличных культур. И они не прогадали — собрано свыше 370 тысяч тонн, что наполовину больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом четверть посевов еще не убрана.
Омичи бьют рекорды по подсолнечнику. Урожай превысил прошлогодние показатели уже в пять раз и к концу страды может составить 3,5 тысячи тонн. Регион лидирует в Сибири по сбору овощей. Заготовленных кормов (872,4 тысячи тонн сена, один миллион тонн сенажа и 796,8 тысячи тонн силоса) хватит на две зимы.
Казахстан, где аграрии в этом году тоже добились высоких результатов, закрыл границы для ввоза иностранной пшеницы. А транспортировка омского зерна до ближайших российских портов (в Новороссийске или на Дальнем Востоке) обходится в семь-восемь тысяч рублей за тонну. Зерновые регионы, у которых короткое транспортное плечо, находятся по сравнению с сибиряками в более выгодных условиях.
— Поэтому сейчас многое зависит от того, дадут ли субсидии экспортерам на транспортировку зерна до портов, — отметил председатель Совета Торгово-промышленной палаты Максим Чекусов.
Впрочем, эксперты подчеркивают, что омская пшеница отличается высокой клейковиной и другими показателями. Так или иначе, но она будет востребована.