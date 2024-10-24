В Омской области соберут рекордный урожай

Как сообщили в региональном минсельхозе, на 21 октября средняя урожайность превышала прошлогодние показатели более чем в два раза — 19,5 центнера с гектара. А сам урожай зерна — 3,8 миллиона тонн — оказался на треть больше, чем год назад. При этом жатва завершена только в половине районов области. Обмолочено 97 процентов зернового клина. Оставшиеся работы могут довести итоговую цифру до четырех миллионов тонн.