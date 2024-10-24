Омичей предупредили о риске распространения смертельной болезни

Роспотребнадзор принимает все возможные меры для предотвращения завоза холеры в Россию. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на медицинское информагентство «Стационар пресс».
В последний раз случаи опасного заболевания были зарегистрированы в Таиланде и Нигере. По данным Всемирной организации здравоохранения, в сентябре этого года в мире было зафиксировано около 47 тысяч случаев болезни, из которых 580 закончились летальным исходом.
В России сейчас ситуация стабильная, федеральное ведомство контролирует обстановку. Тем не менее путешественникам следует быть осторожными, особенно при посещении территорий, где существует риск заражения холерой.
Меры профилактики:
— категорически избегайте использования льда для охлаждения напитков, так как он может быть изготовлен из некачественной воды;
— пейте только кипячёную или бутилированную воду;
— тщательно мойте фрукты и овощи; употребляйте морепродукты только после тщательной термической обработки;
— не заглатывайте воду в местах массового купания людей;
— регулярно мойте руки после туалета и перед приготовлением и приёмом пищи.