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Омичей предупредили о риске распространения смертельной болезни

В мире уже зафиксировано 47 тысяч случаев заболевания.

Источник: Om1 Омск

Роспотребнадзор принимает все возможные меры для предотвращения завоза холеры в Россию. Об этом сообщает «Время Н» со ссылкой на медицинское информагентство «Стационар пресс».

В последний раз случаи опасного заболевания были зарегистрированы в Таиланде и Нигере. По данным Всемирной организации здравоохранения, в сентябре этого года в мире было зафиксировано около 47 тысяч случаев болезни, из которых 580 закончились летальным исходом.

В России сейчас ситуация стабильная, федеральное ведомство контролирует обстановку. Тем не менее путешественникам следует быть осторожными, особенно при посещении территорий, где существует риск заражения холерой.

Меры профилактики:

— категорически избегайте использования льда для охлаждения напитков, так как он может быть изготовлен из некачественной воды;

— пейте только кипячёную или бутилированную воду;

— тщательно мойте фрукты и овощи; употребляйте морепродукты только после тщательной термической обработки;

— не заглатывайте воду в местах массового купания людей;

— регулярно мойте руки после туалета и перед приготовлением и приёмом пищи.

здоровье