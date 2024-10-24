Омичей предупредили о риске распространения смертельной болезни

В последний раз случаи опасного заболевания были зарегистрированы в Таиланде и Нигере. По данным Всемирной организации здравоохранения, в сентябре этого года в мире было зафиксировано около 47 тысяч случаев болезни, из которых 580 закончились летальным исходом.