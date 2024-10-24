В Новосибирске зафиксирован рост доли дешевых аналогов масла

На прилавках в магазинах Новосибирска замечен рост доли аналогов масла по низкой стоимости. Средняя цена, по которой переработчики покупают молоко, составляет около 50 рублей за литр. Без НДС — 38,55 рубля за литр. По данным Infopro54, за последние пару месяцев цена поднялась на 10−20%.
Как отмечает директор холдинга «МолСиб», председатель правления «Союзмолоко. Сибирь» Игорь Елисеенко, сейчас многие переработчики отказываются продавать масло по ценам, которые устанавливают ритейлеры. При этом недостатка продукта на прилавках нет.
«Масло на полках ритейлеров есть, но оно какого качества ― вопрос. “Меркурий”, к сожалению, не позволяет отследить состав продукта, он только подтверждает, что продукт изготовлен на конкретном предприятии. По нашим наблюдениям, на рынке активизировались производители более дешевых аналогов — спредов, которые замещают на полках натуральный продукт», — объяснил эксперт.
Игорь Елисеенко также добавил, что сейчас качество продукции могут гарантировать только те компании, которые сами производят сырье. По его словам, мимикрия под натуральный продукт наблюдается и в сегменте сыров, молока и кисломолочной продукции.