В Новосибирске зафиксирован рост доли дешевых аналогов масла

«Масло на полках ритейлеров есть, но оно какого качества ― вопрос. “Меркурий”, к сожалению, не позволяет отследить состав продукта, он только подтверждает, что продукт изготовлен на конкретном предприятии. По нашим наблюдениям, на рынке активизировались производители более дешевых аналогов — спредов, которые замещают на полках натуральный продукт», — объяснил эксперт.