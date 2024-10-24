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Дачников Хабаровска 27 октября ждёт последний рейс по Амуру

Речной сезон-2024 завершается: 63 тысячи пассажиров, рост тарифов и подготовка флота к следующему году.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровском крае сезон речных перевозок 2024 года завершился без каких-либо сбоев, сообщили в городском управлении промышленности, транспорта и связи, сообщает пресс-служба администрации города.

Несмотря на снижение пассажиропотока, речной транспорт по-прежнему востребован среди жителей региона, особенно среди дачников.

По данным городского управления, за сезон речные трамвайчики перевезли около 63 тысяч пассажиров, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Причины снижения связаны с различными факторами, в том числе изменениями в погодных условиях и снижением числа поездок в будние дни. Однако в предстоящие выходные ожидается значительный приток пассажиров. Хорошая погода побуждает многих дачников вывезти остатки урожая и подготовить свои участки к зимнему сезону.

На данный момент на трёх маршрутах работают четыре теплохода, один из которых является резервным. Городской бюджет в 2024 году выделил на организацию речных перевозок 59,9 млн рублей. Эти средства были направлены на поддержание инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы флота. Отмечается также, что комитет по ценам и тарифам Хабаровского края увеличил стоимость проезда: тарифы, которые оставались неизменными с 2019 года, теперь составляют от 94 до 120 рублей в зависимости от маршрута.

После завершения сезона все теплоходы будут отбуксированы в затон РЭБ флота, где они пробудут в зимнем отстое. Подготовка судов к следующему навигационному сезону начнется в марте 2025 года. Специалисты уже сейчас прогнозируют, что в следующем году спрос на речные перевозки может вновь вырасти, что требует тщательной подготовки флота и возможного расширения маршрутов.

Сезон речных перевозок 2024 года продемонстрировал стабильность и высокую готовность инфраструктуры к обслуживанию пассажиров, несмотря на некоторые сложности. Перевозчики рассчитывают на дальнейшее развитие речного транспорта, особенно в условиях растущей популярности этого вида сообщения среди дачников и жителей прибрежных районов.