Дачников Хабаровска 27 октября ждёт последний рейс по Амуру

В Хабаровском крае сезон речных перевозок 2024 года завершился без каких-либо сбоев, сообщили в городском управлении промышленности, транспорта и связи, сообщает пресс-служба администрации города.
Несмотря на снижение пассажиропотока, речной транспорт по-прежнему востребован среди жителей региона, особенно среди дачников.
По данным городского управления, за сезон речные трамвайчики перевезли около 63 тысяч пассажиров, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Причины снижения связаны с различными факторами, в том числе изменениями в погодных условиях и снижением числа поездок в будние дни. Однако в предстоящие выходные ожидается значительный приток пассажиров. Хорошая погода побуждает многих дачников вывезти остатки урожая и подготовить свои участки к зимнему сезону.
После завершения сезона все теплоходы будут отбуксированы в затон РЭБ флота, где они пробудут в зимнем отстое. Подготовка судов к следующему навигационному сезону начнется в марте 2025 года. Специалисты уже сейчас прогнозируют, что в следующем году спрос на речные перевозки может вновь вырасти, что требует тщательной подготовки флота и возможного расширения маршрутов.
Сезон речных перевозок 2024 года продемонстрировал стабильность и высокую готовность инфраструктуры к обслуживанию пассажиров, несмотря на некоторые сложности. Перевозчики рассчитывают на дальнейшее развитие речного транспорта, особенно в условиях растущей популярности этого вида сообщения среди дачников и жителей прибрежных районов.