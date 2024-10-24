Дачников Хабаровска 27 октября ждёт последний рейс по Амуру

По данным городского управления, за сезон речные трамвайчики перевезли около 63 тысяч пассажиров, что на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Причины снижения связаны с различными факторами, в том числе изменениями в погодных условиях и снижением числа поездок в будние дни. Однако в предстоящие выходные ожидается значительный приток пассажиров. Хорошая погода побуждает многих дачников вывезти остатки урожая и подготовить свои участки к зимнему сезону.

На данный момент на трёх маршрутах работают четыре теплохода, один из которых является резервным. Городской бюджет в 2024 году выделил на организацию речных перевозок 59,9 млн рублей. Эти средства были направлены на поддержание инфраструктуры и обеспечение бесперебойной работы флота. Отмечается также, что комитет по ценам и тарифам Хабаровского края увеличил стоимость проезда: тарифы, которые оставались неизменными с 2019 года, теперь составляют от 94 до 120 рублей в зависимости от маршрута.