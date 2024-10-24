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В Омской области будут штрафовать за склонение к аборту

Документ на рассмотрение внес губернатор Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко внес на рассмотрение в Заксобрание проект закона «О запрете к склонению к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области». Согласно документу, штрафом будут облагаться также и частные клиники.

По словам Виталия Хоценко, такая мера направлена на защиту будущих мам от недоброжелателей, которые думают лишь о наживе.

Теперь за склонению к аборту для физлиц предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных — от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что омский боец ММА Шлеменко призвал омичей рожать. Жительницы Омской области стали реже прибегать к абортам.

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