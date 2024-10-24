Сахалинский стеклобой отправился на переработку в Новосибирск

Впервые за историю регионального сотрудничества, значительная партия сахалинского стекла отправилась на материк для переработки. Это крупная отправка, демонстрирующая эффективность работы по сбору и утилизации отходов на Сахалине, сообщают на сайте «sakhalinmedia.ru».
Региональный оператор по обращению с отходами Сахалинской области отгрузил более 150 тонн стекла на крупнейшее стекольное предприятие Новосибирска. Отсортированные на специализированных линиях стеклянные бутылки и банки в скором времени превратятся в новую продукцию — стеклянную тару и посуду. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология».
Исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук отметил сложность организации логистики для островного региона, подчеркнув успешное решение этой задачи и надежду на дальнейшее сотрудничество с увеличением объемов. Ежедневно на сахалинских полигонах отбирается около тонны стеклянных отходов.
Специалист коммерческого участка производственного отдела АО «Управление по обращению с отходами» Анастасия Ченских отметила экологическую значимость проекта, учитывая длительный период разложения стекла. Она призвала жителей региона активно участвовать в сортировке отходов, используя синие сетчатые контейнеры для вторсырья.
Использование стеклобоя в производстве снижает энергопотребление за счёт более низкой температуры плавления по сравнению с традиционной смесью из песка, соды и доломита, экономит минеральные компоненты и улучшает качество конечного продукта. Развитие отрасли переработки стекла, включая усовершенствование систем сортировки и расширение рынка сбыта, продолжается.