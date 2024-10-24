Сахалинский стеклобой отправился на переработку в Новосибирск

Региональный оператор по обращению с отходами Сахалинской области отгрузил более 150 тонн стекла на крупнейшее стекольное предприятие Новосибирска. Отсортированные на специализированных линиях стеклянные бутылки и банки в скором времени превратятся в новую продукцию — стеклянную тару и посуду. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология».