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В Челябинской области до 2026 года пройдет реконструкция 45 километров трассы М-5

В Челябинской области запланировали ремонт федеральных трасс на два года вперед.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в 2025 и 2026 годах проведут реконструкцию 44,8 километра трассы М-5. Об этом рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на выставке «Транспорт большого города».

Еще на 86 километрах трассы М-5 запланирован капремонт, на 14,4 километра — ремонт слоев износа.

Участок трассы А-310 между Еманжелинском и станцией Красноселка собираются расширить до четырех полос.

Как уточнили в дорожном управлении, сейчас из 615,5 километра федеральных трасс в Челябинской области четырехполосное движение возможно на 244 километрах. К концу года четырехполосными станут 268 километров дорог. А к 2026 году расширить готовятся еще 73,2 километра федеральных трасс.