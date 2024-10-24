В Челябинской области до 2026 года пройдет реконструкция 45 километров трассы М-5

Как уточнили в дорожном управлении, сейчас из 615,5 километра федеральных трасс в Челябинской области четырехполосное движение возможно на 244 километрах. К концу года четырехполосными станут 268 километров дорог. А к 2026 году расширить готовятся еще 73,2 километра федеральных трасс.