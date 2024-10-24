В Челябинской области до 2026 года пройдет реконструкция 45 километров трассы М-5

В Челябинской области в 2025 и 2026 годах проведут реконструкцию 44,8 километра трассы М-5. Об этом рассказал начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев на выставке «Транспорт большого города».
Еще на 86 километрах трассы М-5 запланирован капремонт, на 14,4 километра — ремонт слоев износа.
Участок трассы А-310 между Еманжелинском и станцией Красноселка собираются расширить до четырех полос.
Как уточнили в дорожном управлении, сейчас из 615,5 километра федеральных трасс в Челябинской области четырехполосное движение возможно на 244 километрах. К концу года четырехполосными станут 268 километров дорог. А к 2026 году расширить готовятся еще 73,2 километра федеральных трасс.