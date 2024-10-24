«Интересно, кто будет потом смотреть?»: в самарском лицее в туалетах установили камеры наблюдения

Также чиновники отметили, что двери в самарском лицее находятся в исправном состоянии (в отличие от истории в липецкой школе). Однако сам собой все же напрашивается вопрос, насколько законно было устанавливать наблюдение в туалетах школы? Неужели не было другого способа пресечь неподобающее поведение лицеистов? На момент публикации информации о том, что по данной ситуации силовики проводят проверку, нет. Вероятно, история с камерами в школьных туалетах закончится предупреждением, но если родители все же согласятся на условия администрации лицея, то камеры вернутся обратно в туалеты.