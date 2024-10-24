«Интересно, кто будет потом смотреть?»: в самарском лицее в туалетах установили камеры наблюдения

К члену Общественной палаты и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной обратились самарские школьники. Учащиеся лицея «Технический» на улице Воронежской в Самаре пожаловались на камеры видеонаблюдения, которые установили в школьных туалетах. Мизулина отреагировала на данную информацию возмущением, а в самарском департаменте образования поспешили разъяснить ситуацию. «КП-Самара» узнала подробности скандала.
Нажаловались Мизулиной.
О камерах в туалетах рассказали ученики корпуса на Воронежской улице, о том, что происходит в других корпусах (всего их три) лицея неизвестно. Ученики были возмущены действиями администрации образовательного учреждения.
— В мужских туалетах нашей школы установили камеры видеонаблюдения! Разве это правомерное действие? Прошу обратить внимание и принять меры, — написал сообщение в Лигу безопасного интернета один из учеников самарского лицея.
Похожая ситуация сложилась в одной из школ Липецка. Ученики рассказали, что у них в туалете повесили камеры наблюдения, но вдобавок еще и сняли дверцы в кабинках.
— Двери на кабинках мужских туалетов сняли, камеры поставили. Интересно, куда уйдет видео с камер потом, и кто это будет смотреть? — прокомментировала оба случая Екатерина Мизулина.
Департамент оправдался безопасностью.
Скандальная история попала в СМИ, и в департаменте образования Самары поспешили дать объяснения. Представители власти рассказали, что в лицее действительно установлены камеры видеонаблюдения в коридорах, рекреациях и холлах. В туалетах они тоже были, но исключительно с целью пресечения правонарушений.
— В туалетных комнатах камеры были установлены с целью пресечения порчи имущества обучающимися и запрета курения. Радиус обзора камер не захватывал туалетные кабинки. В настоящий момент камеры демонтированы до согласования их установки с родительской общественностью, — заявили в департаменте образования города.
Также чиновники отметили, что двери в самарском лицее находятся в исправном состоянии (в отличие от истории в липецкой школе). Однако сам собой все же напрашивается вопрос, насколько законно было устанавливать наблюдение в туалетах школы? Неужели не было другого способа пресечь неподобающее поведение лицеистов? На момент публикации информации о том, что по данной ситуации силовики проводят проверку, нет. Вероятно, история с камерами в школьных туалетах закончится предупреждением, но если родители все же согласятся на условия администрации лицея, то камеры вернутся обратно в туалеты.