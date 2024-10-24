«Если вашу мать какая-то скотина обзовет, будет приятно?»: школьный учитель разговаривал с учениками матами в Хабаровске

В Хабаровске учитель отчитал школьников за непотребные слова, но сделал это в нецензурной форме. Аноним в соцсетях рассказал, что педагог матерился при детях прямо на уроке. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
По предварительным данным, речь идет о преподавателе истории из школы № 80. Правда, есть информация, что все произошло на предыдущем месте работы педагога (не раскрывается). Поводом якобы стали оскорбления в чате класса, которые писали ученики. Именно за это учитель решил отчитать детей, используя нецензурную брань. Монолог мужчины попал на видео, которое оказалось в руках следователей.
«Если твое мнение назвать г****м, парашей, это является оскорблением, напоминаю. Поэтому конфликт начали вы. Потом, я очень удивляюсь, когда вам пишут: “Дети, успокойтесь”, а вы в чат выкидываете что? “Шваль”. Как вы себе вообще позволили не просто в моем присутствии это слово употребить в чате, а по отношению к другому человеку?! Я очень извиняюсь, но все играют в Counter-Strike. Всех “мамок” [нецензурно], правильно? Слушаем такое? Если вашу мать какая-то скотина назовет швалью, вам будет приятно? Мать, бабушку, сестру — здорово будет?» — говорит учитель на видео.
Представители школы комментариев пока не давали. Установить истинную причину подобного поведения учителя предстоит правоохранительным органам. Также станет понятно, продолжит ли учитель профессиональную деятельность.
«По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. По ее окончанию будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Хабаровску.
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Валерия Перова, учитель русского языка и литературы с 30-летним стажем:
"Конечно, подобные высказывания недопустимы со стороны педагога. Не понаслышке знаю, что бывают сложные классы, где слово учителя для детей ничего не значит. С такими работать тяжело, но это не означает, что нужно выходить за рамки. Вызов родителей, приглашение директора, выговоры, докладные — все это работает до сих пор. А рукоприкладством и бранью мало того, что ничего не добьешься, так еще и себе хуже сделаешь.