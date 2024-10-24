«Если вашу мать какая-то скотина обзовет, будет приятно?»: школьный учитель разговаривал с учениками матами в Хабаровске

«Если твое мнение назвать г****м, парашей, это является оскорблением, напоминаю. Поэтому конфликт начали вы. Потом, я очень удивляюсь, когда вам пишут: “Дети, успокойтесь”, а вы в чат выкидываете что? “Шваль”. Как вы себе вообще позволили не просто в моем присутствии это слово употребить в чате, а по отношению к другому человеку?! Я очень извиняюсь, но все играют в Counter-Strike. Всех “мамок” [нецензурно], правильно? Слушаем такое? Если вашу мать какая-то скотина назовет швалью, вам будет приятно? Мать, бабушку, сестру — здорово будет?» — говорит учитель на видео.