Shygirl и Saweetie выпустили совместную песню Immaculate

Британская рэперша Shygirl представила слушателям коллаборацию со своей американской коллегой по жанру Saweetie. Новый трек получил название Immaculate. Песня вышла в поддержку грядущей второй части успешного мини-альбома артистки Club Shy (2024).
Для сингла также был подготовлен официальный визуалайзер, вдохновленный эстетикой нулевых.
В откровенной песне рэперши поют о своей сексуальности и желании найти вторую половинку. «Я просто хочу мужчину, я просто хочу настоящего мужчину» — с этих строк начинается трек.
Ранее Shygirl приняла участие в лонгплее Charli XCX «Brat and it’s completely different but also still brat». Ее голос можно услышать в ремиксе на песню «365».