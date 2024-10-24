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Shygirl и Saweetie выпустили совместную песню Immaculate

Британская рэперша Shygirl представила слушателям коллаборацию со своей американской коллегой по жанру Saweetie. Новый трек получил название Immaculate. Песня вышла в поддержку грядущей второй части успешного мини-альбома артистки Club Shy (2024).

Источник: Звук

Британская рэперша Shygirl представила слушателям коллаборацию со своей американской коллегой по жанру Saweetie. Новый трек получил название Immaculate. Песня вышла в поддержку грядущей второй части успешного мини-альбома артистки Club Shy (2024).

Для сингла также был подготовлен официальный визуалайзер, вдохновленный эстетикой нулевых.

В откровенной песне рэперши поют о своей сексуальности и желании найти вторую половинку. «Я просто хочу мужчину, я просто хочу настоящего мужчину» — с этих строк начинается трек.

Ранее Shygirl приняла участие в лонгплее Charli XCX «Brat and it’s completely different but also still brat». Ее голос можно услышать в ремиксе на песню «365».