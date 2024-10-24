ЦИК Беларуси: досрочное голосование на выборах президента начнется 21 января

ЦИК Беларуси сообщил, что досрочное голосование на выборах президента начнется 21 января 2025 года. Об этом рассказал председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко, пишет БелТА.
По его словам, досрочное голосование на президентских выборах в Беларуси начнется с 21 января. Напомним, что основным днем голосования было определено 26 января 2025 года.
Тем временем глава ЦИК объяснил проведение выборов президента Беларуси 26 января 2025 года.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о решении баллотироваться на пост президента в 2025 году.
Кстати, ЦИК сказал об участии в выборах в качестве кандидатов белорусов из-за границы.
А еще ЦИК высказался про изменение процедуры избрания президента Беларуси.