Уфимский «Салават Юлаев» одолел «Сочи» по буллитам 3:2

Уфимский «Салават Юлаев» продолжает чередовать победы с поражениями. Сейчас подопечные Виктора Козлова располагаются на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Правда, плотность там очень высокая и любой выигранный матч может «поднять» юлаевцев в топ-3, а поражение «выбить» из зоны плей-офф.
В минувший вторник, 22 октября, «Салават» принимал на льду «Уфа-Арены» ХК «Сочи». До встречи с «юлаевцами» «леопарды» одержали две победы к ряду: в серии буллитов одолели московский ЦСКА, а чуть раньше в сухую обыграли «Кунь Лунь Ред Стар» со счетом 4:0.
Подопечные Виктора Козлова же одержали сначала гостевую победу над «Барысом», а затем также в гостях уступили лидеру Восточной конференции «Трактору» — 2:4.
ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА.
Первый после длительного выезда домашний матч дался «Салавату» более чем тяжело. Возможно, неуверенная игра против челябинского «Трактора», которую показали уфимские хоккеисты 18 октября, была связана с задержками зарплаты хоккеистам. Об этом много писали спортивные СМИ, а республиканская Гострудинспекция даже объявляла предостережение руководству клуба о недопустимости этого. По словам гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, незадолго до матча с «Сочи» задолженность перед игроками погасили.
А может быть «юлаевцев» выбила из колеи травма основного голкипера команды Александра Самонова. Его дублер Семен Вязовой изо всех сил пытается оправдать возложенные на него надежды, но в матче с «Трактором» ему, к сожалению, этого сделать не удалось. Забегая вперед, стоит отметить, что победа над «леопардами» в серии послематчевых буллитов — это во многом заслуга молодого вратаря «Салавата».
Первый период матча «Салават Юлаев» — «Сочи» закончился при счете 1:0 в пользу хозяев льда. На 12-й минуте отличился Джошуа Ливо, по голевой передаче на счету у Александра Шарова и Алексея Василевского. Во втором периоде гости сравняли было счет усилиями Данила Авершина, но менее чем через минуту Нэйтан Тодд вновь вывел «юлаевцев» вперед — 2:1.
Всего за минуту до второго перерыва «леопард» Даниил Сероух забил «в раздевалку» и счет стал равным — 2:2. Больше с игры команды не забивали. После «сухого» овертайма команды соревновались в «буллитной лотерее», в которой сильнее оказались игроки «Салавата Юлаева». Победный бросок в составе уфимской команды исполнил Шелдон Ремпал.
После победы над ХК «Сочи», уфимский «Салават Юлаев» закрепился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Правда, на данном этапе это «плавающий» результат и делать какие-либо выводы из нынешнего положения команды пока рано. У той же «Сибири», например, 4 место с 19 очками и на три игры меньше, чем у «юлаевцев».
СКАЗАНО.
Непростой матч против не самого сильного противника прокомментировал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
— Непростой матч, не буду скрывать. Была скованность и напряженность, но ребята нашли характер и взяли важные два очка. Огромное спасибо и нашим болельщикам, — отметил на послематчевой пресс-конференции наставник «юлаевцев».
В завершении Козлов рассказал, что именно, по его мнению, у команды не получилось в матче против «Сочи».
-Да, было много брака, много потерь, которые нам не свойственны. Видно, что все хотели выиграть, все старались, но не совсем была наша игра сегодня. Соперник габаритный, наседал на нас, поэтому надо было сыграть проще. Нам удавалось хорошо создавать моменты, но были проблемы с выходом из давления, — подчеркнул Виктор Козлов.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на льду «Уфа-Арены» в четверг, 24 октября. Соперниками «юлаевцев» станет нижегородское «Торпедо», набирающее очки в 10 матчах подряд.