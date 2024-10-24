Уфимский «Салават Юлаев» одолел «Сочи» по буллитам 3:2

-Да, было много брака, много потерь, которые нам не свойственны. Видно, что все хотели выиграть, все старались, но не совсем была наша игра сегодня. Соперник габаритный, наседал на нас, поэтому надо было сыграть проще. Нам удавалось хорошо создавать моменты, но были проблемы с выходом из давления, — подчеркнул Виктор Козлов.