Житель Пермского края устроил ДТП во время погони с полицейскими в Москве

Как рассказывает ведомство, житель Березников был пьян и попытался на автомобиле сбежать от сотрудников московской полиции, которые неоднократно требовали его остановить авто. В один момент прикамец устроил ДТП с автомобилем «Киа Рио» и уехал с места аварии. После этого сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя. Как выяснилось, во время ДТП пострадала водительница иномарки.