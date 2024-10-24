Житель Пермского края устроил ДТП во время погони с полицейскими в Москве

Житель Пермского края устроил ДТП с пострадавшей женщиной во время погони с полицейскими в Москве, сообщает ГУФССП региона.
Как рассказывает ведомство, житель Березников был пьян и попытался на автомобиле сбежать от сотрудников московской полиции, которые неоднократно требовали его остановить авто. В один момент прикамец устроил ДТП с автомобилем «Киа Рио» и уехал с места аварии. После этого сотрудники ГАИ задержали пьяного водителя. Как выяснилось, во время ДТП пострадала водительница иномарки.
Из-за аварии женщина получила повреждения внутренних органов, переломы и ссадины. Её травмы оценили как тяжкий вред здоровья. Пострадавшая женщина подала к жителю Березников гражданский иск о компенсации моральных и физических страданий. Суд постановил выплатить водительнице 660 тысяч рублей.
Несмотря на исполнительное производство, мужчина не торопился выплачивать компенсацию и погасил долг только после ареста счетов, запрета выезда за границу, а также взыскания исполнительского сбора.