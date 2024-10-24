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Екатерина Мизулина посчитала обычной установку камер в туалетах школ Перми

Глава «Лиги безопасного интернета» высказала свое мнение о скандале в пермских школах.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина высказала свое мнение о скандале в пермских школах, связанным с установкой камер видеонаблюдения в туалетах.

По словам общественного деятеля и известного блогера, ситуация в Перми является обычной для школ России.

«Так это не новость — это происходит во многих школах. Вот для примера обычная ситуация в Липецке и Самаре: двери на кабинках в мужских туалетах сняли, камеры поставили», — пишет в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина.

При этом она задается вопросами: куда уйдет видео с камер потом, и кто это будет смотреть?

Ксения Собчак высказалась об оголенных попах пермских школьников. Известный блогер прокомментировала сообщения об установке камер в туалетах школ Перми.

образование