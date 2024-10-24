Вице-министр рассказал, куда бежать алматинцам в случае землетрясения

«На базе будут койко-места для 15 тысяч человек. А если рассматривать ее как место сбора, то в случае необходимости может уместиться до 50 тысяч человек. Это не единственное место. Многие думают, что весь город там соберется, но на самом деле это только первичное место для сбора. Там будет развернут мобильно-полевой госпиталь».