Фирме экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко грозит банкротство

Строительная фирма «Аврора-Строй», принадлежащая бывшему кандидату в губернаторы Приморского края Андрею Ищенко, может стать банкротом. Как сообщает KONKURENT.RU, налоговая служба подала соответствующий иск в арбитражный суд 22 октября. Пока точная сумма долга не известна.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», Андрей Ищенко, которому принадлежат строительные активы, был осуждён в 2023 году судом во Владивостоке. Его приговорили к шести годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей. Согласно материалам дела, его компания обманула дольщиков при строительстве дома на улице Сафонова во Владивостоке, нанеся ущерб на сумму свыше 380 миллионов рублей. Дело в суде рассматривалось по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Стоит отметить, что это не первый случай, когда фирма Ищенко привлекает внимание налоговых органов. В 2021 году «Аврора-Строй» оказалась в центре другого спора из-за задолженности в размере 1,3 миллиона рублей. Однако дело так и не дошло до суда, поскольку не была представлена кандидатура арбитражного управляющего с доказательствами его аккредитации, и ходатайство было возвращено налоговой службе. Тем не менее, в том же году банкротом признали другую компанию Ищенко — ООО «Аврора-Апартаменты».
Андрей Ищенко был кандидатом на выборах губернатора Приморского края в сентябре 2018 года и едва не одержал победу, но в итоге выборы решением избирательной комиссии Приморского края с учётом рекомендации ЦИК были признаны недействительными.