Фирме экс-кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко грозит банкротство

Стоит отметить, что это не первый случай, когда фирма Ищенко привлекает внимание налоговых органов. В 2021 году «Аврора-Строй» оказалась в центре другого спора из-за задолженности в размере 1,3 миллиона рублей. Однако дело так и не дошло до суда, поскольку не была представлена кандидатура арбитражного управляющего с доказательствами его аккредитации, и ходатайство было возвращено налоговой службе. Тем не менее, в том же году банкротом признали другую компанию Ищенко — ООО «Аврора-Апартаменты».