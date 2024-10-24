Штормовой ветер обрушится 25 октября на Хабаровский край

Такая ветровая нагрузка может привести к ряду негативных последствий и требует повышенной осторожности от жителей. Наиболее неблагоприятная обстановка прогнозируется в следующих районах: Вяземском, Бикинском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Николаевском, Ульчском и районе им. Лазо. Здесь порывы ветра могут вызвать повреждения инфраструктуры, а также представлять угрозу для безопасности людей и имущества.