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Штормовой ветер обрушится 25 октября на Хабаровский край

Ожидаются аварии, падение деревьев и перебои в транспорте.

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 72% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

В Хабаровском крае МЧС и синоптики предупреждают жителей о резком ухудшении погодных условий 25 октября 2024 года, сообщает телеграм-канал МЧС Хабаровского края.

На территории региона ожидается значительное усиление ветра, с порывами, достигающими 15−20 м/с.

Такая ветровая нагрузка может привести к ряду негативных последствий и требует повышенной осторожности от жителей. Наиболее неблагоприятная обстановка прогнозируется в следующих районах: Вяземском, Бикинском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Николаевском, Ульчском и районе им. Лазо. Здесь порывы ветра могут вызвать повреждения инфраструктуры, а также представлять угрозу для безопасности людей и имущества.

Сильный ветер может стать причиной аварий на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и систем жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Возможны перехлёсты и обрывы линий электропередач, что приведёт к отключению электричества. В зоне риска находятся также ветхие здания и плохо закрепленные конструкции, такие как рекламные щиты и строительные леса, которые могут быть сорваны ветром.

Жителям следует быть особенно осторожными вблизи деревьев и слабозакрепленных объектов, так как падение веток и деревьев в условиях сильного ветра не исключено. Повреждение автомобилей также становится вероятной угрозой в случае падения тяжёлых предметов, поэтому рекомендуется парковать машины подальше от деревьев и строений.