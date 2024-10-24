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Гостям Алматы будут раздавать Казахстанский шоколад в аэропорту

25 октября, в честь Дня Республики, гостей города встретят казахстанским шоколадом.

Источник: EL.kz

В рамках празднования Дня Республики 25 октября в международном аэропорту Алматы пройдёт праздничная акция «Сладкий подарок в знак приветствия», сообщает El.kz со ссылкой на акимат южной столицы. Во время прохождения паспортного контроля пассажирам предложат попробовать казахстанский шоколад.

Акция охватит более 45 рейсов, и около 5 тысяч пассажиров смогут не только насладиться сладким угощением, но и сфотографироваться с батырами и девушками в национальных казахских костюмах. Это мероприятие призвано подчеркнуть гостеприимство Алматы и укрепить его статус как одного из крупнейших туристических центров Казахстана.

туризм и отдых