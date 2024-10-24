Свиные котлеты из говядины оформили на предприятии в Ростовской области

В Ростовской области одно из предприятий нарушило требования при производстве и оформлении свиных котлет. Это довольно быстро заметили в системе «Меркурий», сообщается на сайте управления Россельхознадзора.
Как выяснялось, уполномоченный сотрудник площадки оформил электронные документы на 20,9 кг свиных котлет. При этом продукция была приготовлена не только из свинины (8,5 кг). Также в состав вошли говяжий жир (4,2 кг), говядина механической обвалки (4,2 кг) и неподконтрольная продукция (4 кг).
— Тип сырья не соответствовал вырабатываемой продукции. Также были указаны недостоверные сведения, которые мешали прослеживаемости сырья, — отмечают в публикации специалисты Россельхознадзора.
Предприятию в итоге направили предостережение, а регистрацию уполномоченного лица в системе «Меркурий» приостановили. Кроме того, были аннулированы производственные документы на продукцию.