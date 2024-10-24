Свиные котлеты из говядины оформили на предприятии в Ростовской области

Как выяснялось, уполномоченный сотрудник площадки оформил электронные документы на 20,9 кг свиных котлет. При этом продукция была приготовлена не только из свинины (8,5 кг). Также в состав вошли говяжий жир (4,2 кг), говядина механической обвалки (4,2 кг) и неподконтрольная продукция (4 кг).