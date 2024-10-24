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Нижегородскому метрополитену на хватает 4 новых составов

Развитие метрополитена обсудили на заседании профильного комитета Законодательного Собрания Нижегородской области.

Об этом, с учетом развития метрополитена и строительства новых станций, рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.

Отмечается, что стоимость одного состава, по ценам на 2024 год, составляет более 800 млн. рублей.

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