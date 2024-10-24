Нижегородскому метрополитену на хватает 4 новых составов

Об этом, с учетом развития метрополитена и строительства новых станций, рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.
Отмечается, что стоимость одного состава, по ценам на 2024 год, составляет более 800 млн. рублей.
Развитие метрополитена обсудили на заседании профильного комитета Законодательного Собрания Нижегородской области.
Об этом, с учетом развития метрополитена и строительства новых станций, рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.
Отмечается, что стоимость одного состава, по ценам на 2024 год, составляет более 800 млн. рублей.