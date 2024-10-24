Жильцы аварийного дома на Пискунова 40 в Иркутске получат социальные выплаты

— Такое решение принимали не один год. Вместе с прокуратурой искали максимально возможный выход из ситуации. И уже в 2025 году люди, у кого нет иной жилплощади, смогут приобрести квартиры. Они получат компенсацию. Выплатят 118 тысяч рублей за квадратный метр в аварийном доме, но не более пяти миллионов рублей. Среди обманутых есть малообеспеченные семьи, инвалиды, семья участника СВО, — рассказал Руслан Болотов.