Жильцы аварийного дома на Пискунова 40 в Иркутске получат социальные выплаты

Сегодня, 24 октября, стало известно, как именно помогут людям, проживающим по адресу Пискунова, 40. Ранее все они пострадали от действий мошенников в жилищном строительстве. Как сообщил КП-Иркутск мэр города Руслан Болотов, все получат социальную выплату на покупку или строительство жилья.
— Такое решение принимали не один год. Вместе с прокуратурой искали максимально возможный выход из ситуации. И уже в 2025 году люди, у кого нет иной жилплощади, смогут приобрести квартиры. Они получат компенсацию. Выплатят 118 тысяч рублей за квадратный метр в аварийном доме, но не более пяти миллионов рублей. Среди обманутых есть малообеспеченные семьи, инвалиды, семья участника СВО, — рассказал Руслан Болотов.
Известно, что идею помочь жителям дома на Пискунова, 40, поддержало большинство депутатов Думы города. Напомним, сейчас продолжается расследование уголовного дела, виновных все еще ищут.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что доброволец Олег Соков из областного центра героически погиб «за ленточкой».