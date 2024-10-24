Зелёную зону у «Маяковского» хотят вырубить под дорожку и потенциальную парковку

В минувшую среду, 23 октября, «зелёная» комиссия омской мэрии обсудила заявку ООО «Омь». Владельцы кинотеатра «Маяковский» хотят провести на прилегающей территории благоустройство, для которого необходимо вырубить или обрезать растущие там деревья.
Как рассказала порталу Om1.ru омская общественница, магистрант кафедры инженерной защиты и экологической экспертизы окружающей среды Удмуртского государственного университета Татьяна Пальшина, проект предполагает установку 11 малых архитектурных форм площадью не менее десяти квадратных метров каждая, что серьёзно сократит площадь озеленения. Так, по проекту становится понятно, что зелёную зону справа от кинотеатра собираются серьёзно проредить.
«На проекте огромная площадь занята типа дорожками и непонятное огромное пространство (белым цветом за кинотеатром) очень сильно напоминает парковку. Горчаков М. А. (председатель комиссии, первый замглавы ДГХ, — прим. ред.) попросил заявителя предоставить гарантийное письмо, что это не станет парковкой. Заявитель сказал: “сегодня не парковка, а завтра парковка. зачем я это буду делать письмо?” — рассказала Татьяна Пальшина.
Скептически к этому проекту относятся и в Омской епархии, ведь ранее на этой территории располагалось Кадышевское кладбище, в память об этом за кинотеатром установлен поклонный крест.
Представитель компании ответил на претензии, рассказав, что вместо 31 снесённого дерева (и нескольких десятков квадратных метров «поросли») на территории высадят 159 новых, а кроме того, городу выплатят восстановительную стоимость за снесённую зелень. Если же отказаться от проекта благоустройства и не трогать участок, то он так и останется «помойкой с заросшими зарослями и бомжами, живущими под голубыми елями».
Представителей комиссии, однако, такая перспектива не напугала, и они не согласовали проект вырубки. Заявителю рекомендовали переработать проект, увеличив площадь озеленения.