Зелёную зону у «Маяковского» хотят вырубить под дорожку и потенциальную парковку

Представитель компании ответил на претензии, рассказав, что вместо 31 снесённого дерева (и нескольких десятков квадратных метров «поросли») на территории высадят 159 новых, а кроме того, городу выплатят восстановительную стоимость за снесённую зелень. Если же отказаться от проекта благоустройства и не трогать участок, то он так и останется «помойкой с заросшими зарослями и бомжами, живущими под голубыми елями».