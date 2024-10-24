«ДИАЛОГ» — выставка искусства уличной волны пройдет во Владивостоке

Выставка искусства уличной волны «ДИАЛОГ» (16+) пройдет во Владивостоке. Проект познакомит посетителей с одними из лучших представителей стрит-арта в России, сообщает ИА PrimaMedia.
Проект будет представлен с 30 октября по 17 ноября в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России». В основе выставки — работы более чем 20 российских авторов, созданные в ходе Дальневосточного Фестиваля Уличного Искусства GRAFFEST (16+) во Владивостоке в 2024 году. Художники прошли путь от вклада в формирование уличного искусства и граффити к паблик-арту и студийному творчеству.
«ДИАЛОГ» — это формат, в котором все уличные художники существуют не только внутри комьюнити. Это желание оставить след и бросить вызов через любое, социальное, политическое, личное сообщение, которое провоцирует ответное обсуждение и реакцию", — поделились организаторы.
Участие в проекте приняли как новые художники, так и известные на международной сцене: Никита RESET, Евгений JOZI, Сергей IMAN, Илья ROBE, Вадим MEZZO, Павел OREZ, Макс MAIZ, Алексей TAO, Ира T.I.G.E.R.L.O.V.E.R, Кирилл Крючков, Артём COWY, Евгений GAGER, Александр JEM, Сергей BROSK, Алиса Колодова, VOVAS, Павел CHET41, Егор SPAUN, Александра RAVEN, Слава AYPE, Дмитрий GOZA, Павел NAIL, Виктор FOX.