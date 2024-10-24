«ДИАЛОГ» — выставка искусства уличной волны пройдет во Владивостоке

Проект будет представлен с 30 октября по 17 ноября в залах Приморского отделения ВТОО «Союз художников России». В основе выставки — работы более чем 20 российских авторов, созданные в ходе Дальневосточного Фестиваля Уличного Искусства GRAFFEST (16+) во Владивостоке в 2024 году. Художники прошли путь от вклада в формирование уличного искусства и граффити к паблик-арту и студийному творчеству.