Потребительские цены в Приангарье с начала года выросли на 5,2%

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в цены на огурцы в Приангарье подскочили на 45%, на помидоры — на 29%: в среднем до 152 рублей и 203 рублей за килограмм соответственно. Вместе с тем картофель подешевел на 27%, свекла — на 18%, морковь — на 12%, лук — на 11%. Ничего удивительного в этом нет, отмечает Иркутскстат, овощи — продукт сезонный, и в зависимости от времени года и урожая на них падают и повышаются цены достаточно резко.