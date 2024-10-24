Потребительские цены в Приангарье с начала года выросли на 5,2%

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, в цены на огурцы в Приангарье подскочили на 45%, на помидоры — на 29%: в среднем до 152 рублей и 203 рублей за килограмм соответственно. Вместе с тем картофель подешевел на 27%, свекла — на 18%, морковь — на 12%, лук — на 11%. Ничего удивительного в этом нет, отмечает Иркутскстат, овощи — продукт сезонный, и в зависимости от времени года и урожая на них падают и повышаются цены достаточно резко.
В то же время в первом осеннем месяце специалисты службы статистики зафиксировали рост цен на молоко и молочную продукцию на 6%. При этом больше всего в этой категории поднялась стоимость творога — сразу на 14%. На 8% выросло в цене сливочное масло. Сейчас в среднем по региону его килограмм составляет 1 177 рублей.
Яйца подорожали на 5%, крупы — на 3−5%. Сахар же, наоборот, подешевел. Цены на него в среднем стали ниже на 3%.
На 1,1% выросли потребительские цены в Приангарье в сентябре. За период с начала года рост составил 5,2%, — говорится в сообщении Иркутскстата.