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Южный Урал 25 октября останется под влиянием обширного циклонического вихря

Южный Урал 25 октября останется под влиянием обширного циклонического вихря, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 68% 757 мм рт. ст. +17°

«Далекая периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром продолжает распространять на Южный Урал облачную, дождливую погоду», — комментируют в Челябинском ЦГМС.

В пятницу ночью повсеместно прогнозируются небольшие, местами — умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, днем только в отдельных районах вероятны небольшие дожди, в горах — с мокрым снегом.

Ветер западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, ночью локально порывы до 16 м/с.

Температура воздуха 25 октября ночью плюс 1−6, при прояснении — до минус 3 градусов, днем — плюс 5−10, в горах и низинах — от нуля до плюс 5.

Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью осадки, в основном в виде дождя, завтра днем — преимущественно без осадков. Температура воздуха 25 октября ночью плюс 2−4, завтра днем — 8−10 градусов.