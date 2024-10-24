Южный Урал 25 октября останется под влиянием обширного циклонического вихря

«Далекая периферия Северо-Атлантического циклона с западным ветром продолжает распространять на Южный Урал облачную, дождливую погоду», — комментируют в Челябинском ЦГМС.
В пятницу ночью повсеместно прогнозируются небольшие, местами — умеренные осадки, преимущественно в виде дождя, днем только в отдельных районах вероятны небольшие дожди, в горах — с мокрым снегом.
Ветер западный, северо-западный, его скорость 5−10 м/с, ночью локально порывы до 16 м/с.
Температура воздуха 25 октября ночью плюс 1−6, при прояснении — до минус 3 градусов, днем — плюс 5−10, в горах и низинах — от нуля до плюс 5.
Непосредственно в Челябинске предстоящей ночью осадки, в основном в виде дождя, завтра днем — преимущественно без осадков. Температура воздуха 25 октября ночью плюс 2−4, завтра днем — 8−10 градусов.