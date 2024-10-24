Все нужно исправлять: губернатор Бочаров проверил ремонт в больнице Фишера

— Отделения, которые мы здесь уже открыли, работают на полную мощь: сосудистое, окнопомощи, женская консультация и другие. Осталось привести в порядок часть стационара. Мы понимаем всю сложность проекта — строить новое легче, чем переделывать старое, но в данном случае это невозможно: учреждение обслуживает 40 тысяч человек ежегодно — куда их направить на лечение? Просто взять и переместить в другие учреждения невозможно при том плановом объеме, который здесь есть. Поэтому приняты сложные решения, объяснил Андрей Бочаров.