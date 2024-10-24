Все нужно исправлять: губернатор Бочаров проверил ремонт в больнице Фишера

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров утром 24 октября посетил больницу Фишера в Волжском, где уже не первый год идет масштабный ремонт отделений. Сейчас строители работают на 2 и 4 этажах блока А. И внезапно столкнулись с большими сложностями. После того, как подрядчик снял прежнюю обшивку стен, пола, потолка, стало понятно, что там нужно все переделывать. Подрядчику придется устранять сильные перепады уровней потоков, полов и стен, менять инженерные коммуникации, что не было предусмотрено проектом.
— Не буду давать оценку строителям, которые это возводили 60 лет назад, но все нужно исправлять, прокомментировал увиденное губернатор и добавил: несмотря на то, что объем задач увеличился, менять планы и сдвигать сроки власти и подрядчик не будут. К 1 июня 2025 года нужно начать примем пациентов в отремонтированных отделениях больницы.
Сложность в том, что сейчас больница продолжает функционировать, и полностью освободить здание от пациентов нельзя. Лечить и лечиться не просто, когда за стеной целый день работает перфоратор. Как отметил губернатор, люди с пониманием относятся к неудобствам.
— Отделения, которые мы здесь уже открыли, работают на полную мощь: сосудистое, окнопомощи, женская консультация и другие. Осталось привести в порядок часть стационара. Мы понимаем всю сложность проекта — строить новое легче, чем переделывать старое, но в данном случае это невозможно: учреждение обслуживает 40 тысяч человек ежегодно — куда их направить на лечение? Просто взять и переместить в другие учреждения невозможно при том плановом объеме, который здесь есть. Поэтому приняты сложные решения, объяснил Андрей Бочаров.
Также глава региона заглянул на 6 этаж, где ремонт уже окончен, идет установка мебели, медоборудования. Вообще же в этом корпусе больницы Фишера обновляют клинико-диагностическую лабораторию, кардиологическое, оториноларингологическое, гнойнохирургическое, урологическое, а также отделения челюстно-лицевой хирургии.
За последние годы в модернизацию самого крупного стационара Заволжья вложили уже 2,3 миллиарда рублей, еще 1 миллиард потратят на ремонт в 2024−25 годах. Деньги идут не только на реконструкцию здания, но и на закупку новейшего оборудования, которое позволяет медикам этого центра выполнять сложнейшие операции, а также малоинвазивные вмешательства. Ежегодно больница Фишера принимает около 40 тысяч пациентов, здесь делают около 10 тысяч операций.