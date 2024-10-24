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Суд оштрафовал омичку за фальсификацию документов при приеме на работу

Женщина подделала медкнижку при устройстве в общепит.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд вынес приговор бывшей работнице общепита. Женщина подделала документы при устройстве на работу.

Из материалов дела следует, что 35-летняя омичка подделала данные в медицинской книжке о прохождении медосмотра в частной клинике. Таким образом женщина незаконно устроилась на работу в образовательное учреждение.

В суде омичка признала свою вину полностью.

Ленинский районный суд признал омичку виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ («приобретение, хранение, использование заведомо поддельного официального документа») и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.