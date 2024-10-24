В Перми проект реконструкции ул. Мира с велодорожками обойдется в 149 млн рублей

В Перми объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки проекта по проектированию реконструкции автомобильной дороги с оборудованием велодорожек на ул. Мира. Проект включит участок ул. Мира от развязки с улицами Карпинского и Стахановской до ш. Космонавтов.
По информации портала госзакупок, начальная цена контракта на выполнение проектно-изыскательских работ составляет 149,1 млн руб. Заявки принимаются до 12 ноября этого года.
Проект предполагает реконструкцию четырехполосной автомобильной дороги, оборудование велодорожки шириной два метра и тротуаров шириной три метра, сетей электроснабжения, подключение систем видеонаблюдения, дождевой канализации, а также проведение озеленения.
Общая площадь проекта планировки территории и межевания территории составит 26,5 га.
Начало выполнения работ — 20 декабря 2024 года, предоставление проекта с учетом получения положительного заключения госэкспертизы — 20 декабря 2025 года.
Заказчиком выступает Муниципальное казенное учреждение «Пермблагоустройство».
В Перми по улицам города планируют провести велогонку. Новое спортивное мероприятия будет сопоставимо с ежегодным Пермским марафоном.