В Перми проект реконструкции ул. Мира с велодорожками обойдется в 149 млн рублей

В Перми объявили аукцион на поиск подрядчика для разработки проекта по проектированию реконструкции автомобильной дороги с оборудованием велодорожек на ул. Мира. Проект включит участок ул. Мира от развязки с улицами Карпинского и Стахановской до ш. Космонавтов.