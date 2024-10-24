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Производитель одежды предложил возвести приют для бездомных в Новочеркасске

В Новочеркасске представили проект строительства приюта для бездомных.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске заговорили о возможности строительства приюта для бездомных. С такой инициативой выступил известный производитель джинсовой одежды, сообщает городская дума.

— Проект еще на проверке. Если разрешение будет выдано, под нужны приюта начнут реконструировать существующий профилакторий в микрорайоне Донском, также рядом с ним возведут новый корпус. Многофункциональный приют сможет принять 141 человека, — говорится на сайте городской думы Новочеркасска.

Депутаты отмечают, что новое учреждение могло бы помочь городу с содержанием людей, оставшихся без крова. Бездомным обещают оказывать медицинскую помощь и консультировать по вопросам оформления документов.

Добавим, подобные учреждения у инициатора проекта уже есть в Батайске и Новошахтинске. Финансироваться строительство объекта должно за счет прибыли компании.