Производитель одежды предложил возвести приют для бездомных в Новочеркасске

В Новочеркасске заговорили о возможности строительства приюта для бездомных. С такой инициативой выступил известный производитель джинсовой одежды, сообщает городская дума.
— Проект еще на проверке. Если разрешение будет выдано, под нужны приюта начнут реконструировать существующий профилакторий в микрорайоне Донском, также рядом с ним возведут новый корпус. Многофункциональный приют сможет принять 141 человека, — говорится на сайте городской думы Новочеркасска.
Депутаты отмечают, что новое учреждение могло бы помочь городу с содержанием людей, оставшихся без крова. Бездомным обещают оказывать медицинскую помощь и консультировать по вопросам оформления документов.
Добавим, подобные учреждения у инициатора проекта уже есть в Батайске и Новошахтинске. Финансироваться строительство объекта должно за счет прибыли компании.