Производитель одежды предложил возвести приют для бездомных в Новочеркасске

— Проект еще на проверке. Если разрешение будет выдано, под нужны приюта начнут реконструировать существующий профилакторий в микрорайоне Донском, также рядом с ним возведут новый корпус. Многофункциональный приют сможет принять 141 человека, — говорится на сайте городской думы Новочеркасска.