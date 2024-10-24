Евгений Крупник из «140 ударов в минуту» рассказал о главном конфузе на сцене

На одном из концертов в Германии танцор выбил из рук артиста микрофон, а вокал продолжил идти из колонок.
Об этом Крупник рассказал в интервью Звук Медиа. По словам певца, у них не было возможности настроить звук перед выступлением, поэтому пришлось исполнять под фонограмму.
«Я пою, и у нас танцор в кульбите выбивает микрофон у меня из руки. Он летит в зал зрительный. Микрофон в зале, а я на сцене, музыка идет, голос льется… Мне потом вынесли этот микрофон. Честно скажу, с тех пор количество таких выступлений под фонограмму если не подошло вообще к нулю, то было прям минимизировано максимально», — вспомнил Евгений.
Артист отметил, что это был самый отрицательный концертный опыт. А самое классное выступление было у коллектива в начале нулевых в Ярославле.
«Это было прямо на набережной. Наверное, тысячи людей находились рядом. И еще там огромное количество зрителей было через Волгу. И все это было с таким звуком, светом», — добавил вокалист.