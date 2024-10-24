Евгений Крупник из «140 ударов в минуту» рассказал о главном конфузе на сцене

«Я пою, и у нас танцор в кульбите выбивает микрофон у меня из руки. Он летит в зал зрительный. Микрофон в зале, а я на сцене, музыка идет, голос льется… Мне потом вынесли этот микрофон. Честно скажу, с тех пор количество таких выступлений под фонограмму если не подошло вообще к нулю, то было прям минимизировано максимально», — вспомнил Евгений.