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В Омске установят два новых светофора и обновят еще шесть

На эти цели выделили 39 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в течение этого года установят два новых светофора и еще шесть реконструируют. Стоимость всех работ оценивается в 39 млн рублей.

Сегодня мэр Сергей Шелест анонсировал работы по подключению светофоров на восьми адресах:

— улица Ватутина — улица Дмитриева;

— улица 22 Апреля — улица 50 лет Октября;

— улица Магистральная — улица Нефтезаводская;

— улица Красноярский тракт — дорога на поселок Большие Поля;

— улица Панфилова — улица 2-я Транспортная;

— улица 1-я Трамвайная — улица Воровского;

— улица Машиностроительная — улица Гашека;

— улица 10 лет Октября — улица 20-я Линия.

Все работы планируют завершить до 1 декабря.

Ранее мы писали, что на дорогах Омска проведут реконструкцию восьми светофорных объектов.