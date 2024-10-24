В Омске установят два новых светофора и обновят еще шесть

В Омске в течение этого года установят два новых светофора и еще шесть реконструируют. Стоимость всех работ оценивается в 39 млн рублей.
Сегодня мэр Сергей Шелест анонсировал работы по подключению светофоров на восьми адресах:
— улица Ватутина — улица Дмитриева;
— улица 22 Апреля — улица 50 лет Октября;
— улица Магистральная — улица Нефтезаводская;
— улица Красноярский тракт — дорога на поселок Большие Поля;
— улица Панфилова — улица 2-я Транспортная;
— улица 1-я Трамвайная — улица Воровского;
— улица Машиностроительная — улица Гашека;
— улица 10 лет Октября — улица 20-я Линия.
Все работы планируют завершить до 1 декабря.
Ранее мы писали, что на дорогах Омска проведут реконструкцию восьми светофорных объектов.