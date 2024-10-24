Мэрия: Из-за аварии на Галицкого в Калининграде без тепла остались 76 домов и десять социальных объектов

Из-за аварии на сетях на улице Галицкого в Калининграде без отопления остались 76 жилых домов и десять социальных учреждений. Об этом заявил замглавы администрации города Игорь Шлыков. Видеокомментарий опубликовали на странице мэрии «ВКонтакте».
На этой линии [теплосети] у нас находится 76 многоквартирных домов, социальных объектов — десять, прочих объектов — 36. Затронуло улицы Барнаульскую, Буткова, Вагнера, Галицкого, Космическую, Соммера. С учётом внешней температуры температура внутри помещений, в том числе социальных объектов, не должна опуститься меньше социально установленной нормы, — сказал Шлыков.
По его словам, сейчас три бригады «Калининградтеплосети» занимаются локализацией прорыва. Территорию вокруг огораживают. Власти рассчитывают устранить проблему до конца дня, но более точную оценку смогут дать после установления источника и причин аварии.
Прорыв теплосети на улице Галицкого произошёл вечером в среду, 23 октября. Из-за аварии затопило часть Московского проспекта. На место отправили две бригады «Гидротехника» для расчистки ливнёвок и сотрудников «Чистоты».