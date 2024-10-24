Мэрия: Из-за аварии на Галицкого в Калининграде без тепла остались 76 домов и десять социальных объектов

На этой линии [теплосети] у нас находится 76 многоквартирных домов, социальных объектов — десять, прочих объектов — 36. Затронуло улицы Барнаульскую, Буткова, Вагнера, Галицкого, Космическую, Соммера. С учётом внешней температуры температура внутри помещений, в том числе социальных объектов, не должна опуститься меньше социально установленной нормы, — сказал Шлыков.