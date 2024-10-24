Жители Крыма получат компенсацию за покупку школьной формы

Многодетные семьи Республики Крым могут получить выплаты на покупку школьной и спортивной формы. Чтобы получить деньги, необходимо одному из родителей подать заявление до 1 ноября текущего года, передает SevastopolMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Документы можно подать несколькими способами: лично через орган соцзащиты по месту жительства, а также через МФЦ или портал Госуслуг (6+).
«Компенсация устанавливается в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы, но не более 30% величины прожиточного минимума для детей, установленного Советом министров Республики Крым на предыдущий финансовый год, что составляет в 2024 году — 4453 рубля. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается органом труда и социальной защиты в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов.» — говорится в сообщении.