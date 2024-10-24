Вспышка высшего уровня Х случилась на Солнце 24 октября — что ждать белорусам. Подробности озвучил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
Он уточнил, что, согласно измерениям потоков рентгеновского излучения, балл случившейся вспышки высшего уровня составил X3.3. По словам специалиста, вспышка сопровождалась крупным выбросом массы. Богачев подчеркнул, что по причине того, что вспышка случилась на восточном крае Солнца то она не окажет никакого влияния на Землю.
Ранее ученые сказали об увеличении числа магнитных бурь в 2025-м — что ждать белорусам.
Тем временем ученый назвал частоту магнитных бурь в Беларуси: «50−60 магнитных бурь в год, от нескольких часов до нескольких суток».