Вспышка высшего уровня Х случилась на Солнце 24 октября — что ждать белорусам

Он уточнил, что, согласно измерениям потоков рентгеновского излучения, балл случившейся вспышки высшего уровня составил X3.3. По словам специалиста, вспышка сопровождалась крупным выбросом массы. Богачев подчеркнул, что по причине того, что вспышка случилась на восточном крае Солнца то она не окажет никакого влияния на Землю.