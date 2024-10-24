«Просто хотел побыть один»: пропавшего в Забайкальском крае журналиста нашли спустя девять дней

В столице Забайкальского края Чите 14 октября все социальные сети и СМИ пестрили заголовками о пропавшем журналисте. Мужчина вышел из дома и не вернулся, тогда родные забили тревогу. Как и полагается в таких случаях, было написано заявление в полицию. К поиску подключились волонтеры и знакомые сибиряка.