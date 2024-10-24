«Просто хотел побыть один»: пропавшего в Забайкальском крае журналиста нашли спустя девять дней

В столице Забайкальского края Чите 14 октября все социальные сети и СМИ пестрили заголовками о пропавшем журналисте. Мужчина вышел из дома и не вернулся, тогда родные забили тревогу. Как и полагается в таких случаях, было написано заявление в полицию. К поиску подключились волонтеры и знакомые сибиряка.
— Мужчину нашли в Чите. Пояснил, что он просто хотел побыть один. Пропал он 14 октября, а нашли его 22, — сообщили в пресс-службе УМВД Забайкальского края.
Почему же взрослый мужчина решил отдохнуть от окружающих и не предупредил близких неизвестно. В соцсетях появилось немало версий об обстоятельствах пропажи журналиста и тому, что его с подвигло это сделать.
Самой популярной стала теория о том, что мужчина разбил палатку у себя в гараже и сидел там девять дней. Официального подтверждения такому предположению нет.