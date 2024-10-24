В Калининградском зоопарке енотов вакцинировали от чумы

В Калининградском зоопарке вакцинировали енотов — зверьков привили от чумы, гепатита, энтерита, лептоспироза и бешенства. Медицинская акция прошла успешно 24 октября, сообщает пресс-служба учреждения.
Интересно, что ради вакцинации в вольере малявок сделали специальный временный домик из щитов и сеток.
В эту конструкцию и приучали заходить енотов, подманивая орехами и изюмом. Животные привыкли, и в назначенный день их легко вакцинировали.
«Из шести пациентов в бега ударился только один. Остальные спокойно зашли, укололись и вышли», — прокомментировали в зоопарке.
Сегодня «медицинскую» конструкцию уберут из вольера.