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В Калининградском зоопарке енотов вакцинировали от чумы

Привиты были все любимцы публики.

Источник: Reuters

В Калининградском зоопарке вакцинировали енотов — зверьков привили от чумы, гепатита, энтерита, лептоспироза и бешенства. Медицинская акция прошла успешно 24 октября, сообщает пресс-служба учреждения.

Интересно, что ради вакцинации в вольере малявок сделали специальный временный домик из щитов и сеток.

В эту конструкцию и приучали заходить енотов, подманивая орехами и изюмом. Животные привыкли, и в назначенный день их легко вакцинировали.

«Из шести пациентов в бега ударился только один. Остальные спокойно зашли, укололись и вышли», — прокомментировали в зоопарке.

Сегодня «медицинскую» конструкцию уберут из вольера.

флора и фауна