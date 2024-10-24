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В Волгоградской области собрали урожай с лианы актинидии

В ботаническом саду подходит к концу осенний сезон.

Источник: комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии

Специалисты успели собрать урожай с лианы рода актинидия.

Коллекцию актинидии начали формировать в волгоградском ботаническом саду в 2005 году. На сегодняшний день она насчитывает уже 30 сортов, став одной из самых крупных в России.

В облкомприроды объяснили, что несколько ягод актинидии способны обеспечить суточную потребность человека в витамине С. Этого компонента в растении в 100 раз больше, чем в яблоках, а по вкусу ягоды напоминают смесь ананаса и крыжовника.

Кроме того, малораспространенное в России растение используют в садоводстве и озеленении приусадебных участков. В частности, его применяют в вертикальном озеленении сада, также они подходят для оформления навесов, беседок и зеленых стен. В Волгоградской области эту культуру можно выращивать без специального укрытия.

флора и фауна