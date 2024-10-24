В Волгоградской области собрали урожай с лианы актинидии

Кроме того, малораспространенное в России растение используют в садоводстве и озеленении приусадебных участков. В частности, его применяют в вертикальном озеленении сада, также они подходят для оформления навесов, беседок и зеленых стен. В Волгоградской области эту культуру можно выращивать без специального укрытия.