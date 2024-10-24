Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд заочно арестовал гендиректора «Иркутской электросетевой компании». Он находится в международном розыске

В Иркутской области суд заочно арестовал генерального директора «Иркутской электросетевой компании» («ИЭСК») Дмитрия Конопелько. Об этом ходатайствовало следствие, сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на региональный Следком.

Источник: Кадр из видео "Вести-Иркутск"

В сообщении областного Следственного управления уточняется, что гендир «ИЭСК» с 30 августа находится в федеральном розыске, а с 3 октября — в международном.

Как сообщалось ранее, следствие полагает, что Конопелько и лица из числа руководителей коммерческой компании заключали с гражданами договоры на присоединение к электросетям и брали за соответствующие услуги деньги. При этом в руководстве «ИЭСК» знали, что договоры исполнять не будут, а деньги тратили по своему усмотрению. Кроме того при подключении к электроснабжению Конопелько и его сообщники отдавали преимущество коммерческим организациям, которые занимаются майнингом криптовалют, а не населению.