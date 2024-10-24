Суд заочно арестовал гендиректора «Иркутской электросетевой компании». Он находится в международном розыске

В сообщении областного Следственного управления уточняется, что гендир «ИЭСК» с 30 августа находится в федеральном розыске, а с 3 октября — в международном.
Как сообщалось ранее, следствие полагает, что Конопелько и лица из числа руководителей коммерческой компании заключали с гражданами договоры на присоединение к электросетям и брали за соответствующие услуги деньги. При этом в руководстве «ИЭСК» знали, что договоры исполнять не будут, а деньги тратили по своему усмотрению. Кроме того при подключении к электроснабжению Конопелько и его сообщники отдавали преимущество коммерческим организациям, которые занимаются майнингом криптовалют, а не населению.