Суд заочно арестовал гендиректора «Иркутской электросетевой компании». Он находится в международном розыске

Как сообщалось ранее, следствие полагает, что Конопелько и лица из числа руководителей коммерческой компании заключали с гражданами договоры на присоединение к электросетям и брали за соответствующие услуги деньги. При этом в руководстве «ИЭСК» знали, что договоры исполнять не будут, а деньги тратили по своему усмотрению. Кроме того при подключении к электроснабжению Конопелько и его сообщники отдавали преимущество коммерческим организациям, которые занимаются майнингом криптовалют, а не населению.