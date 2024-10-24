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С 29 октября РЭО Самары начнет работу по новому адресу

Жители Самары начнут получать услуги в РЭО на Волжском шоссе.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

С 29 октября в Самаре изменится адрес регистрационно-экзаменационного отделения управления МВД России. Теперь жители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и сдаче экзаменов по вождению по новому адресу: Волжское шоссе, 107, строение 4.

«Прием граждан будет осуществляться в соответствии с повседневным графиком работы», — сообщили в региональном ГУ МВД России.

На территории РЭО также будет работать окно для приема граждан. В нем сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения будут консультировать жителей Самары.

Там можно будет узнать о штрафах, а также посмотреть фотографии и видеозаписи, послужившие основанием для привлечения к ответственности. Прежде прием в РЭО проводили на улице Республиканской.

ГИБДД