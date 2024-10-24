В красноярском Северном появится «Суриков-центр» и новая школа искусств. Об этом рассказали в мэрии. К строительству масштабного объекта «Суриков-центр» планируют приступить уже в 2025 году. На реализацию культурного пространства в 2025 году планируется затратить около 600 миллионов рублей.
На строительство долгожданной детской школы искусств в Северном затратят более двух миллиардов. Новое учреждение даст 800 мест. Последний раз школа искусств в Красноярске строилась в 2008 году. Отметим, что у этого проекта нет аналогов среди муниципальных школ искусств стран.
Также в 2025 году планируется реставрация музея-усадьбы Сурикова, создание экспозиции в музее «Мемориал Победы», модернизация библиотек и других культурных объектов.