В красноярском Северном появится «Суриков-центр» и новая школа искусств. Об этом рассказали в мэрии. К строительству масштабного объекта «Суриков-центр» планируют приступить уже в 2025 году. На реализацию культурного пространства в 2025 году планируется затратить около 600 миллионов рублей.