В Татарстане открыли бюст великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву

В церемонии приняли участие высокие гости, включая министра культуры и информации Казахстана Аиду Балаеву, министра культуры Татарстана Ираду Аюпову, генерального консула Казахстана в Казани Ерлана Искакова, председателя Союза писателей Татарстана Ркаила Зайдуллина, а также представителей казахской диаспоры и общественности города.
Аида Балаева подчеркнула символичность события и его значение для укрепления культурных связей между народами Казахстана и Татарстана. «Мир Абая — это не только духовное наследие тюркских народов, но и достояние всего мира. Пусть крепнет дружба и развивается культурное взаимообогащение между нашими народами», — отметила министр.
Бюст Абая был установлен на пересечении улиц Назарбаева и Качалова в Казани, а его автором стал казахстанский скульптор Нурбол Калиев. Ирада Аюпова отметила, что бюст Абая продолжает традицию культурного обмена, напомнив, что ранее Казахстан подарил Казани скульптуру «Тайказан», символизирующую гостеприимство.
Церемония завершилась возложением цветов к памятнику великого казахского мыслителя.