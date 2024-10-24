В Татарстане открыли бюст великому казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбаеву

Аида Балаева подчеркнула символичность события и его значение для укрепления культурных связей между народами Казахстана и Татарстана. «Мир Абая — это не только духовное наследие тюркских народов, но и достояние всего мира. Пусть крепнет дружба и развивается культурное взаимообогащение между нашими народами», — отметила министр.