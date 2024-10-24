Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы

«В СССР стандартом считался 21 — 22 дня, а сейчас это в среднем 12. И я прогнозирую, что в ближайшие 5−7 лет срок сократится до 5−6 дней. Потому что люди не хотят весь отпуск проводить в санатории. Да и не все могут позволить себе поехать в отпуск на две недели, так как многие занимаются бизнесом. И нужно менять концепции», — сказал он.