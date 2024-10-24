Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы

Он подчеркнул, что Крым был и остается уникальным местом для оздоровления.
«В Крыму огромное количество природных лечебных ресурсов. Это и грязи, и термальные источники, и минеральные источники, и рапа лиманов, и климат, и морская вода. Я могу с уверенностью сказать, что такого сосредоточения и многообразия нет ни в одной другой точке России и практически нигде в мире. Наш лечебный потенциал мощный, а пропускные способности санаториев достаточно серьезные».
В одной только Евпатории более 20 минеральных источников — такой концентрации нет даже на знаменитых курортах Минеральных Вод в Краснодарском крае, заметил он.
Однако на протяжении десятилетий после распада СССР Крым утрачивал статус здравницы большой страны, стал ассоциироваться преимущественно с морским курортом, что неправильно, добавил Буря.
Возвращение утраченной славы всероссийской природной лечебницы — процесс необходимый, реальный, но непростой, поскольку Крым сегодня «сильно отстает от трендов оздоровительного туризма в целом по России», указал эксперт.
«Нужно разрабатывать маркетинговые стратегии продвижения, внедрять обучающие курсы по сервису, привлекать специалистов, которые будут разрабатывать спа-программы, очень востребованные сегодня на территории России. Это комплексный процесс, он не быстрый и может занять от года до пяти лет. Но тот санаторий, который пройдет этот цикл с учетом современных трендов, будет мегауспешным», — пояснил он.
В частности, каждому санаторию Крыма необходимо заниматься не просто продвижением себя, а популяризацией всего города-курорта, в котором предлагаются услуги туристу, то есть внедрять маркетинг территорий, подчеркнул Буря.
«Например, санатории по лечению псориаза, город-курорт Саки — известнейшее место в Крыму, и многие в России не знают, где он находится. Чем больше людей будут знать о самом курорте, тем больше мы будем тянуть туристический трафик», — отметил он.
Также необходимо адаптировать методы лечения в санаториях Крыма к коротким срокам пребывания туристов, как это делается сейчас в континентальной России, добавил Буря.
«В СССР стандартом считался 21 — 22 дня, а сейчас это в среднем 12. И я прогнозирую, что в ближайшие 5−7 лет срок сократится до 5−6 дней. Потому что люди не хотят весь отпуск проводить в санатории. Да и не все могут позволить себе поехать в отпуск на две недели, так как многие занимаются бизнесом. И нужно менять концепции», — сказал он.
По словам Владислава Бури, Крым не отстает от других российских здравниц в части базового курса лечения в санаториях, но остро стоит потребность внедрения новых методик спа-технологий.
«Когда санаторий имеет серьезный спа-центр, он очень сильно выделяется в конкурентной среде. Это направление надо развивать и к вопросу подходить системно: слушать и санатории, и экспертное сообщество. Нужен внешний опыт, чтобы все организовать эффективно», — считает эксперт.
В сентябре в Ялте под эгидой республиканского минкурортов прошли стратегические сессии по теме развития санаторно-курортной отрасли в Крыму, а на днях в Евпатории состоялся круглый стол, на котором поднималась тема возвращения Крыму статуса всероссийской здравницы. По мнению Бури, подобных мероприятий в республике должно быть больше.
«Мы обсуждали вопрос продолжения фундаментальных исследований наших природных лечебных факторов и их соединение с новыми методами аппаратной терапии. Потенциал огромный. Нам есть куда двигаться и что внедрять», — заключил эксперт.