Работу выставки «Сделано в Татарстане» продлили до 27 октября

Работу выставки «Сделано в Татарстане» продлили до воскресенья, 27 октября. Увидеть достижения предприятий республики можно на двух площадках: на территории перед Государственным Советом РТ и в самом здании парламента. Выставка знакомит гостей с продукцией и техникой, выпускаемой в Татарстане.