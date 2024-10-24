Работу выставки «Сделано в Татарстане» продлили до 27 октября

Работу выставки «Сделано в Татарстане» продлили до воскресенья, 27 октября. Увидеть достижения предприятий республики можно на двух площадках: на территории перед Государственным Советом РТ и в самом здании парламента. Выставка знакомит гостей с продукцией и техникой, выпускаемой в Татарстане.
Здесь гости могут увидеть автомобильную, авиационную и промышленную технику, продукты нефтепереработки и нефтехимии, IT-оборудование и другие экспонаты.
На уличной площадке разместилась тяжелая техника. Здесь свои достижения презентовали 13 предприятий, среди них — «КАМАЗ», «Зеленодольский судостроительный завод», компании «РариТЭК», «РИАТ», «ЕЛАЗ», «Казаньсельмаш», «Аурус», «Соллерс», «Казанский вертолетный завод», «ТПК МТЗ-Татарстан» и др. В здании парламента представлены экспозиции от компаний «Татшина», «Татлифт», ICL, «Таткабель», «Казанькомпрессормаш», «Эйдос» и другие.
Часть выставки посвящена народным художественным промыслам. Гости могут ознакомиться с татарскими предметами одежды и украшениями. В общей сложности в выставке участвуют около 50 республиканских предприятий.
Научно-промышленная экспозиция будет работать до 18:00 27 октября. Выставку подготовили в рамках саммита БРИКС.