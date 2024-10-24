Ростов-на-Дону принимает форум молодых специалистов избирательной системы

В донской столице по инициативе регионального Избиркома с 23 по 25 октября проходит форум молодых организаторов выборов, в котором принимают участие члены участковых избирательных комиссий Ростовской области. Возраст участников — от 18 до 35 лет.
Фото: предоставлено пресс-службой ИКРО.
В программе мероприятия обсуждение деятельности избирательных комиссий по повышению электоральной культуры избирателей в регионе, правовой разбор реальных ситуаций, которые происходят на избирательных участках в дни выборов и другие вопросы. Также молодые организаторы выборов разработают и защитят творческие проекты, направленные на формирование электоральных ценностей.
Фото: предоставлено пресс-службой ИКРО.
Для того, чтобы участники форума смогли повысить свои профессиональные навыки, организован целый ряд мастер-классов и интеллектуальных соревнований на тему выборов. А еще их ждут тренинги по развитию профессиональных и психологических навыков, необходимых специалистам при работе с людьми.
Фото: предоставлено пресс-службой ИКРО.
Задача форума — не только вооружить молодых членов избирательных комиссий знаниями в сфере избирательных технологий и права, психологии и коммуникаций с избирателями, но и сплотить их как команду.