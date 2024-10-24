Ростов-на-Дону принимает форум молодых специалистов избирательной системы

Для того, чтобы участники форума смогли повысить свои профессиональные навыки, организован целый ряд мастер-классов и интеллектуальных соревнований на тему выборов. А еще их ждут тренинги по развитию профессиональных и психологических навыков, необходимых специалистам при работе с людьми.